"Insieme per Carcare": "Esposti in Procura? Mirri sconfina dalle funzioni di sindaco"

"Non c'è più da stupirsi degli atteggiamenti politici e amministrativi del sindaco di Carcare e di parte della sua giunta, non distanti dall'ossessione, costante a cercare di attribuire colpe o responsabilità a terzi, a costruire teoremi giurisprudenziali che non sono altro che il suo punto di vista delle cose, finalizzato a spargere fango politico dappertutto. Un movente che stona con le funzioni del suo mandato elettorale". Cosi il gruppo di opposizione "Insieme per Carcare" replica all'amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Rodolfo Mirri.

"Un punto di vista dal quale ci dissociamo, che contrasteremo nelle sedi istituzionali degli enti pubblici, non ovviamente sulla galassia social, verso la quale questa amministrazione sembra particolarmente orientata, anche scorciatoia per raggiungere gli umori maggiormente inquieti di parte della cittadinanza".

"Dopo un anno amministrativo, abbiamo visto veramente poco di concreto realizzato, certamente diranno che erano troppo impegnati a mettere ordine, per altro in armadi che per programmazione precedente sono andati a posto da soli".

"È arrivata l'ora che questa giunta esprima i suoi valori, per altro espressi in un programma elettorale, anziché passare le giornate a criminalizzare coloro che hanno una visione differente delle cose, o un'identità diversa", concludono dall'opposizione.