Incidente mortale a Cairo: la donna al volante dell'auto risultata positiva all'alcol test

Sarebbe risultata positiva all'alcol test la donna di 79 anni rimasta coinvolta nell'incidente in cui ha perso la vita il 17enne Giovanni Paolo Giamello, residente a Millesimo.

Come oramai tristemente noto, il sinistro si è verificato ieri pomeriggio lungo la Sp 29 a Cairo Montenotte, in prossimità del distributore di benzina "Esso" situato in corso Marconi.

L'incidente ha interessato una macchina e una moto. Il giovane Giovanni Paolo viaggiava a bordo della due ruote. L'impatto con l'autovettura guidata dalla 79enne è stato violentissimo.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Cairo, l'automedica del 118, la polizia locale sempre di Cairo e i carabinieri. La dinamica è ancora in via di accertamento.

Il 17enne è deceduto poco dopo l'impatto, nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori.

Questo il cordoglio dell'Asd Millesimo: "Ci stringiamo attorno alla famiglia Giamello per la scomparsa del giovane Giovanni Paolo. Il dolore è grande per la perdita precoce di un bravo ragazzo millesimese che ha anche militato nelle fila del nostro settore giovanile come portiere. Ciao piccolo angelo".