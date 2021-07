Cairo, fiori sul luogo dell'incidente per ricordare Giovanni Paolo Giamello

Lutto e sgomento in Val Bormida dopo il tragico incidente di ieri che è costato la vita a Giovanni Paolo Giamello, 17enne originario di Millesimo.

Come oramai tristemente noto, il sinistro si è verificato lungo la Sp 29 a Cairo Montenotte, in prossimità del distributore di benzina "Esso" situato in corso Marconi. Proprio in quella zona, amici e conoscenti hanno deposto diversi mazzi di fiori per onorare la memoria di una giovane vita spentasi troppo presto.

Continuano così a susseguirsi le testimonianze di cordoglio a poche ore da un evento che ha sconvolto una comunità intera.