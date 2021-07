Il cordoglio del Liceo "Calasanzio" per la scomparsa di Giovanni Paolo Giamello: "Lo ricorderemo con profondo affetto per sempre"

"Come dirigente e genitore sono sommessamente vicina alla famiglia Giamello pur consapevole che dinanzi a notizie nefaste di tale portata, gesti e parole possano risultare vani. Mi limito ad esprimere il profondo dolore che ha colpito improvvisamente la comunità scolastica tutta per la perdita di Giovanni, che si unisce a quello dei suoi cari". Con queste parole Maria Morabito, dirigente del Liceo "Calasanzio" di Carcare esprime la propria vicinanza alla famiglia di Giovanni Paolo Giamello, il 17enne di Millesimo tragicamente scomparso nella giornata di ieri in seguito ad un incidente stradale.

"Il Signore consoli e infonda tanta pace e forza alla famiglia in questa difficile prova - continua la dirigente dell'istituto carcarese - Ricorderemo il nostro studente con profondo affetto per sempre. Il nostro abbraccio va alla famiglia per la quale continueremo ad esserci e che non dimenticheremo. Ciao Giovanni!".