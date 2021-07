Migliorano i servizi per i viaggiatori: nuovi marciapiedi nella stazione di Genova Brignole

Al via gli interventi di restyling e abbattimento barriere architettoniche realizzati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane) alla stazione di Genova Brignole.

Le attività, che si svilupperanno in varie fasi, sono state avviate sul secondo marciapiede della stazione dove sono in corso i lavori di innalzamento a 55 centimetri dal piano binari, standard europeo per i servizi ferroviari metropolitani che faciliterà l’accesso ai treni, e l’installazione dei percorsi tattili per ciechi e ipovedenti con le relative mappe. Il cantiere proseguirà con la riqualificazione delle sale d'attesa esistenti sul marciapiede e con una nuova controsoffittatura della pensilina.

Una maggiore percezione di sicurezza e comfort sarà garantita dalla realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione con luci a led ad alta efficienza energetica e da un nuovo sistema di segnaletica. L’investimento per questa prima fase è di 3,9 milioni di euro.

Seguiranno ulteriori fasi, il cui termine è previsto per il 2024, che prevedono l’innalzamento degli ulteriori tre marciapiedi di stazione, sempre a 55 centimetri dal piano dei binari, la riqualificazione di tutte le pensiline e le sale d’aspetto presenti.

L’investimento complessivo di RFI è di 18 milioni di euro.