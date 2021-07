Millesimo, grande commozione per l'ultimo saluto a Giovanni Paolo Giamello (FOTO e VIDEO)

“Ciao Giame, sarai sempre parte di noi anche se non potremo più passare a trovarti nel tuo garage. Eri sempre disposto ad aiutare il prossimo senza chiedere nulla in cambio”.

Amici e semplici conoscenti. Per la maggior parte coetanei. Una comunità intera riunita per l'ultimo saluto a Giovanni Paolo Giamello, il 17enne residente a Millesimo deceduto sabato scorso a seguito di un incidente.

I funerali si sono tenuti nel pomeriggio odierno nella chiesa parrocchiale di Millesimo. Come oramai noto, Giovanni Paolo ha perso la vita nello schianto tra la sua moto da cross un'autovettura lungo la Sp 29 a Cairo Montenotte, in prossimità del distributore di benzina "Esso" situato in corso Marconi.

Lo scontro è stato violentissimo. Giovanni Paolo è deceduto poco dopo nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori. Il conducente dell'automobile, una donna di 79 anni, è risultato positivo all'alcol test.

Giovanni Paolo era uno studente del Liceo Calasanzio di Carcare. La sua morte ha generato grande sgomento in tutta la comunità valbormidese. Tanti i messaggi di cordoglio: dall'amministrazione comunale di Millesimo alla dirigente scolastica del Liceo carcarese, passando per il sodalizio calcistico Asd Millesimo dove il 17enne aveva giocato come portiere.

Subito dopo l'incidente e nei giorni successivi, la zona dell'incidente è diventata luogo di pellegrinaggio. Amici e conoscenti hanno deposto diversi mazzi di fiori, uno striscione e alcuni gadget per onorare la memoria di una giovane vita spentasi troppo presto.