Albenga, tanti auguri a Ninetta Guido per i suoi 100 anni

Tanti auguri a Ninetta Guido, vedova Giuseppe (Santo) Ansaldi, di Albenga, che oggi compie 100 anni.

Il marito era molto conosciuto ed è stato uno storico presidente della sezione ANPI di Leca.

La signora Ninetta, che recentemente, a seguito di una caduta, si è fratturata il femore, attualmente è ricoverata al Pogliani di Loano.

In occasione di una visita già programmata per stamane, è avvenuta la consegna di un bouquet di fiori unitamente al tradizionale piatto in ceramica di Albisola e pergamena gentilmente donati dall'Associazione Vecchia Albenga, e ha ricevuto gli auguri da parte dell’amministrazione comunale di Albenga.