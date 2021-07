Shopping a volontà al Molo 8.44 di Vado Ligure: seconda settimana di saldi con tante promozioni

Continuano le occasioni al Molo per la seconda settimana di saldi: tantissime le promozioni su capi, calzature, valigeria, arredamento e oggettistica per la casa.

Occasioni da non perdere per risparmiare ed acquistare quello che si sognava da tanto o per prendersi in anticipo qualche regalo di compleanno.

I saldi, cominciati sabato 3 luglio, proseguiranno fino a martedì 31 agosto.

Le disponibilità e le promozioni variano a seconda dei negozi e della tipologia di prodotti.

"Ti invitiamo a venire a trovarci al Molo quanto prima per poter avere maggior scelta e la possibilità di trovare più assortimento e più taglie e misure" dicono dal centro commerciale vadese.