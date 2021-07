Cogoleto, è morto Dario Lizzi, il giovane caduto dallo scooter dopo la semifinale degli Europei

Non ce l'ha fatta Dario Lizzi, il giovane di Cogoleto di 26 anni che la sera della semifinale degli Europei si era schiantato in scooter ad Arenzano, riportando traumi che gli sono stati fatali.



Lo schianto è avvenuto intorno all'una di notte, il giovane era probabilmente tornato dai festeggiamenti per il passaggio dell'Italia in finale. Per cause ancora in via d'accertamento ha perso il controllo dello scooter andando a finire per terra, nei pressi del campo sportivo.



Subito soccorso e intubato, è stato ricoverato il San Martino, dove è morto ieri, venerdì 16 luglio.



Alla famiglia vanno le condoglianze della nostra redazione.