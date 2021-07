Varazze, chiusura estiva ufficio postale Pero. La minoranza: "Non vorremmo fosse il preludio per la chiusura dello sportello"

Chiusura estiva dell'ufficio postale di Pero: i consiglieri comunali di minoranza Gianantonio Cerruti, Paola Busso e Isabella Parini interrogano il sindaco facente funzione di Varazze.

"L'ufficio postale di Pero è l'unico rimasto nell'entroterra varazzino dopo la chiusura degli sportelli di Alpicella, Faje e Casanova. Si tratta di un servizio fondamentale e irrinunciabile per i residenti dell’entroterra dei comuni di Varazze e Stella" spiegano i consiglieri.

"La chiusura parziale dal 19 luglio al 27 agosto creerà notevoli disagi. Siamo preoccupati dalle conseguenze che tale situazione comporterà in piena stagione estiva, generando possibili sovraccarichi di lavoro e quindi disagi per l’unico ufficio postale esistente nel centro città".

"E' la prima volta in tantissimi anni che l’ufficio postale di Pero subisce una chiusura del genere e a quanto pare il motivo è riconducibile alla mancanza di risorse umane" attaccano i consiglieri.

"Siamo allarmati da questa situazione. Non vorremmo fosse il preludio del futuro depotenziamento, se non chiusura dell'ufficio postale. Per risolvere la mancanza di risorse umane Poste Italiane dovrebbe assumere personale, anziché chiudere gli uffici in un periodo di ripresa economica e di e-commerce in continua espansione".

"Inoltre abbiamo verificato che anche il comune di Stella subirà un trattamento del genere con la chiusura dell’ufficio postale di San Giovanni nel medesimo periodo. Infatti, il sindaco ha già provveduto con le debite rimostranze presso la sede competente di Poste Italiane. Questo provocherà un incremento dei disagi" concludono i consiglieri di minoranza.

Nell'interrogazione Cerruti, Busso e Parini chiedono se il sindaco facente funzione è a conoscenza della situazione, e del caso quando e con quali modalità è stato comunicato al comune di Varazze tale imminente disservizio; quali azioni sono state intraprese a partire dall'avvenuta comunicazione, per impedire tale grave disservizio e preludio di scenari futuri; quali azioni intende intraprendere per impedire e scongiurare futuri disservizi e chiusura dell’unico ufficio postale rimasto nell'entroterra varazzino come purtroppo già visto negli anni passati per gli altri uffici.