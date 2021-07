Alassio, l’ultimo saluto a Maria Maddalena Monteriso in Berrino

Oggi pomeriggio il mondo della cultura alassino e ingauno si è raccolto nella Chiesa dei Cappuccini in Borgo Coscia ad Alassio per tributare l’ultimo saluto a Maria Maddalena Monteriso in Berrino, venuta a mancare all’affetto dei suoi cari sabato scorso.

Attorno alle due famiglie Monteriso e Berrino, hanno voluto testimoniare la propria vicinanza rappresentanti del mondo teatrale amatoriale, al quale Maria Maddalena si era dedicata con passione in qualità di regista.

Presente anche il gonfalone dell’Unitre comprensoriale e l’Associazione Arma Aeronautica, di cui era socia assieme al marito Angelo.