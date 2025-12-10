Giordano Bruno Guerri ospite speciale alla Biblioteca “Renzo Deaglio” di Alassio

Domenica 14 dicembre alle ore 21, presso l'Auditorium della Biblioteca “Renzo Deaglio” di Alassio, si svolgerà uno degli appuntamenti culturali di maggior rilievo della programmazione di Alassio Christmas Town. Protagonista della serata sarà lo scrittore e giornalista Giordano Bruno Guerri, che presenterà, nella serata ad ingresso libero, il suo nuovo libro Audacia Ribellione Velocità. Vite strabilianti dei futuristi italiani (Rizzoli, 2025).

Il volume - “un libro di storia e di storie” - propone una ricostruzione ampia e documentata del Futurismo attraverso le vite dei suoi protagonisti. Guerri intreccia “la perizia del biografo e la brillantezza del narratore allo sguardo del commentatore attento” per stabilire - tra foto inedite dei protagonisti, manifesti, opere d'arte e idee di propaganda - cosa è stato il Futurismo nelle vite dei suoi interpreti, e cosa c'è del Futurismo nelle nostre. Giordano Bruno Guerri ricostruisce nel volume l'esplosione e la dinamica “di quel cataclisma totale - artistico, politico, di costume - che fu il Futurismo, la più importante creazione culturale italiana dopo il Rinascimento”. L’analisi prende avvio dal contesto dell’Italia e dell’Europa dei primi decenni del secolo, da quel passato che i futuristi consideravano limitante e opprimente, e dal ruolo decisivo del loro fondatore, Filippo Tommaso Marinetti, la cui visione seppe attrarre attorno al Manifesto del 1909 alcune delle personalità più dinamiche del panorama artistico internazionale. Così, in una istantanea di gruppo degli uomini e delle donne che lo seguirono, Guerri ripercorre la cangiante traiettoria umana e artistica di Boccioni, Prampolini, Balla, Depero, Benedetta Cappa Marinetti, Valentine de Saint-Point, solo per citarne alcuni, e ricostruisce il rapporto del movimento con la guerra e le donne, diverso in entrambi i casi da come comunemente si crede, l'innamoramento per la modernità, l'indole ribelle e guascona, l'adesione compatta al mito della velocità. E il legame con il fascismo, “l'ambizione di rendere futurista la rivoluzione mussoliniana, ambizione destinata a fallire e a ipotecare il giudizio storico sull'avanguardia creata da Marinetti”. Eppure, il Futurismo riuscì a impedire che anche il regime si appiattisse nella condanna dell'arte moderna - "degenerata" - come accadde nella Germania di Hitler e nell'Unione Sovietica di Stalin. E oggi l'eredità del Futurismo sopravvive nelle avanguardie, nelle invenzioni più contemporanee, da Internet all'Intelligenza Artificiale, nei costumi che i futuristi preconizzarono, nel modo di guardare, intendere, vivere e sopravvivere al progresso.

Giordano Bruno Guerri è uno scrittore e giornalista italiano, nato a Monticiano (Siena) nel 1950. È inoltre uno storico e studioso del XX secolo, specializzato sul ventennio fascista e sui rapporti fra stato italiano e Chiesa. Nel 1965 si trasferisce a Milano, dove completa il liceo e gli studi universitari in lettere presso l’Università Cattolica, laureandosi nel 1974. Nel corso degli anni Settanta lavora per la casa editrice Garzanti come correttore di bozze, pubblicando un importante manuale per correttori nel 1971. Negli anni successivi colleziona diverse esperienze nel campo del giornalismo e dell’editoria, come la nomina a direttore del mensile “Storia illustrata” nel 1985, quella a direttore editoriale per Mondadori nel 1986 e la collaborazione con “il Giornale” in qualità di opinionista nel 1984. Come docente di storia contemporanea ha tenuto corsi nelle università di Madrid, Rio de Janeiro e Roma. Nel 2018 è stato insignito del Premio speciale Città di Viareggio, per aver creato un significativo rapporto di scambio tra la Fondazione Vittoriale degli Italiani, di cui è direttore dal 2014, e quelle intitolate a Giovanni Pascoli e a Giacomo Puccini. Tra le sue opere più recenti si ricordano L'arcitaliano. Vita di Curzio Malaparte (Bompiani, 2008), Povera santa, povero assassino. La vera storia di Maria Goretti (Mondadori, 1985, poi Bompiani, 2008), Galeazzo Ciano (Bompiani, 2011), D’Annunzio. L’amante guerriero (Mondadori, 2017), Antistoria degli italiani. Da Romolo a Grillo (La Nave di Teseo, 2018), Disobbedisco, Fiume 1919-1920 (Mondadori, 2019), Giuseppe Bottai (Mondadori, 2019), Galeazzo Ciano. Una vita (1903-1944) (La Nave di Teseo, 2019) e Storia del mondo. Dal Big Bang a oggi (2023).