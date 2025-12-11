Alassio, si stacca dell'intonaco dalla facciata del municipio. Melgrati tranquillizza: “Situazione sotto controllo e in via di soluzione”

Nella mattinata di mercoledì 10 dicembre alcune porzioni di intonaco si sono staccate dalla facciata del Palazzo Comunale, sul prospetto lato mare. Il distaccamento, avvenuto senza conseguenze per i passanti, ha reso necessario un immediato intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno transennato l’area sottostante per circa 300 metri quadrati e interdetto il transito pedonale in attesa delle verifiche tecniche.

A rassicurare la cittadinanza è il sindaco Marco Melgrati: «Desidero rassicurare la cittadinanza - ha scritto il primo cittadino - l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di transennare e interdire al transito pedonale sottostante il prospetto lato mare per un'area di circa 300 metri quadrati. Per garantire la piena agibilità dell'edificio, è stato tempestivamente predisposto un ingresso provvisorio sul lato ponente, in prossimità della pista da ghiaccio. Nella mattinata di oggi sono iniziate le operazioni di verifica e messa in sicurezza con l'intervento di un ingegnere strutturista incaricato e di una ditta specializzata, per rimuovere ogni potenziale pericolo. Al di là di questa emergenza, ci tengo inoltre a sottolineare che è preciso impegno della nostra Amministrazione Comunale procedere all'intervento di restauro e risanamento del Palazzo Comunale».

Le verifiche e gli interventi di messa in sicurezza proseguiranno nei prossimi giorni, mentre l’accesso al Municipio resta garantito tramite l’ingresso provvisorio aperto sul lato ponente dell’edificio.

Il Comune informa inoltre che l’entrata temporanea non dispone al momento di percorsi o strumenti idonei per l’accesso di persone con disabilità motoria. Come già comunicato sul sito istituzionale e sui canali social dell’Ente, gli utenti che necessitano di un accesso privo di barriere architettoniche sono invitati a contattare gli uffici comunali al numero 0182 6021 per ricevere assistenza dedicata.