Simone Cerruti riconfermato Presidente della Bottega del Vino Moscato di Castiglione Tinella

Si è svolta in data 15 luglio 2021 in seconda convocazione l’Assemblea dei soci dell’Associazione Bottega del vino Moscato di Castiglione Tinella, il sodalizio che raggruppa 20 produttori di Moscato d’ Asti docg con terreni a Castiglione Tinella. Durante i lavori è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo che ha visto la riconferma di Simone Cerruti Presidente, Emanuele Contino sarà il nuovo Vicepresidente, Luca Arione Segretario, Diego Filippa, Massimo Bona e Luigi Perrone Consiglieri. Sono state accettate le nuove adesioni, si sono informati i soci sui lavori svolti e sul programma del nuovo mandato nei prossimi tre anni.

“Con piacere ho accettato di proseguire il mandato in scadenza, con l’inserimento di nuovi soci ed un rimpasto del direttivo. A questo proposito ringrazio a nome di tutta l’Associazione i consiglieri uscenti Matteo Soria, Alessandro Dogliotti ed il segretario Ornella Pellissero per l’importante lavoro svolto negli anni e per essersi resi disponibili a continuare a dare il loro contributo. L’Associazione nasce il 13 luglio 1997 ed è per me una curiosità in quanto sono esattamente 10 anni dopo la mia data di nascita. Sono 20 le cantine che ne fanno parte, le quali hanno diverse dimensioni e diversi target ma tutte hanno in comune la produzione di Moscato d’ Asti docg con terreni in Castiglione Tinella.

Durante l’ultimo mandato, nonostante il Covid siamo riusciti a portare a termine due impegni: la sostituzione della segnaletica delle singole aziende che andava adattata ai tempi odierni e uniformata (la bottega ha regalato un cartello per azienda e si è occupata della realizzazione mentre il comune si occuperà dell’installazione) e la realizzazione della Big Bench del Moscato, una panchina gigante che farà parte della Big Bench community project e che verrà installata entro il 2021.

Sono stati due progetti lunghi e laboriosi ma permettono alla bottega di lasciare un segno tangibile della nostra vicinanza ai produttori ed ai Castiglionesi donando un qualcosa che rimarrà a disposizione della comunità. Proseguiremo con una rinnovata attività di promozione delle nostre aziende e del nostro territorio oltre che naturalmente del nostro Moscato! Invito tutti a seguirci sulle pagine social e ai produttori di vino che hanno vigneti a Castiglione Tinella, anche con sede aziendale in altro comune ad iscriversi alla Bottega, chiamando il 3336801248”.