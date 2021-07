Senso unico sul lungomare di Pietra, De Vincenzi risponde a Carrara: "Legittimo è non essere d’accordo, ma doveroso sarebbe dire la cose come stanno"

"Rispondo al consigliere Mario Carrara facendo presente che da venerdì 2 luglio, giorno in cui sono stati sospesi o terminati i lavori sull’autostrada nella galleria Finale Ligure/Orco Feglino, causa delle code chilometriche (fino a 12 km) che provocavano lo spostamento di autoveicoli e mezzi pesanti sull’Aurelia, per circa due settimane non si è più creata una coda fino a venerdì 16 luglio. E il senso unico sulla passeggiata a mare c’era!". Esordisce così il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi replicando alle dichiarazioni del consigliere di minoranza Mario Carrara (leggi QUI).

"Il 16 luglio, giorno di grande affluenza turistica in un periodo notoriamente connotato da sostenuti flussi di traffico, come tutte le altre volte e non da un giorno ma da anni, essendo una giornata piovosa, si è determinato, e non solo a Pietra, il traffico che abbiamo visto tutti – continua De Vincenzi – Inoltre, alle 18.00, in prossimità della rotonda all’incrocio di via Borro, si è verificato un incidente stradale che ha mandato in tilt il traffico per più di un’ora. Non ho bisogno che il consigliere Carrara mi dica ciò che mi fa onore o meno, perché ciò che fa onore sono la verità, e cioè che con il traffico il senso unico sulla passeggiata non c'entra nulla e l’onestà di considerare le situazioni in tutti i loro fattori e non darne letture parziali solo per convenienza. A meno che, il consigliere Carrara non ritenga che la passeggiata a mare debba essere o diventare una strada di scorrimento alternativa all’Aurelia", conclude il sindaco.