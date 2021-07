Molinaro (sindaco Cosseria) all'incontro "Il PNRR volano per le infrastrutture del Piemonte"

Sabato scorso presso il centro culturale "S. Secondo" di Asti si è tenuto l'incontro "Il PNRR volano per le infrastrutture del Piemonte". Tra gli intervenuti anche il sindaco di Cosseria Roberto Molinaro.

"Sono stato ad Asti in rappresentanza come amministratore del territorio ligure per perorare una causa importante: la realizzazione di nuove e moderne infrastrutture nel basso Piemonte e in Liguria. Si è parlato anche di altri tempi, come la burocrazia, la lotta al dissesto idrogeologico, il PNRR e agognate riforme" spiega Molinaro.

"L'incontro era organizzato da Italia Viva e grazie al senatore della Lega Paolo Ripamonti ho ottenuto l'invito a partecipare" conclude il primo cittadino Molinaro.

Alla conferenza hanno preso parte il vice ministro Teresa Bellanova, la parlamentare Raffaella Paita (entrambe di Italia Viva), il sindaco di Asti Maurizio Rasero, i vertici di SLALA e tanti altri amministratori locali.