Cairo, in biblioteca lo scaffale "Libri per le vacanze"

“Libri per le vacanze” è un nuovo scaffale della biblioteca civica “F.C.Rossi” di Cairo Montenotte che contiene parecchi dei testi di narrativa solitamente consigliati dagli insegnanti delle scuole medie per le letture dell’estate.

Gli alunni hanno a disposizione un’ampia scelta di autori, per soddisfare il loro interesse personale e per assolvere “gli obblighi” dei compiti loro assegnati. Oltre ai libri visibili nell'immagine, lo scaffale contiene opere di Bianca Pitzorno, Gerald Durrell, Daniel Pennac, Roberto Piumini, e ancora Verne, Tolkien, Kipling, Wilde, Rodari, Stevenson, Salgari, Dhal e tanti altri. I libri possono essere presi in prestito gratuitamente, anche dai ragazzi residenti fuori comune.

La biblioteca è nelle nuova/vecchia sede di Palazzo Scarampi in via Ospedale Baccino 30, angolo piazza Savonarola ed è aperta dal lunedì al sabato in orario: 9-12 14:30-18.