Plodio investe sul capannone della Polisportiva: tetto e grondaie nuove per l’efficientamento energetico

Il Comune di Plodio punta alla riqualificazione energetica del capannone della Polisportiva, con un intervento da 129mila euro finanziato dalla Filse. Il progetto, ancora in fase di definizione, prevede il rifacimento completo del tetto – atteso da anni – la sostituzione delle grondaie e l’installazione di un nuovo isolamento, migliorando così l’efficienza energetica dell’edificio.

Il sindaco Gabriele Badano fa il punto della situazione: "Non abbiamo ancora il progetto definitivo, ma se sarà necessario integrare l’intervento per garantire un lavoro duraturo, siamo pronti a cofinanziarlo con risorse derivanti dall’avanzo di amministrazione".

L’intervento non solo migliorerà le condizioni della struttura, utilizzata dalle associazioni sportive locali, ma rappresenta anche un passo avanti nell'efficientamento degli edifici pubblici del Comune.

"Se tutto procede come previsto – conclude Badano – contiamo di completare i lavori entro la fine dell’anno. In questo modo vogliamo rendere l’edificio più facile da riscaldare, riducendo i costi energetici e alleggerendo la bolletta della società sportiva che lo gestisce, a vantaggio dell’ambiente. Attualmente ci sono già i pannelli fotovoltaici, la cui produzione copre quasi tutto il consumo elettrico di Plodio e contribuisce a ridurre la bolletta grazie al consumo istantaneo. In futuro, grazie a questi interventi, produrremo anche meno gas serra, sempre a beneficio dell’ambiente".