Cantiere S. Brigida a Celle, boccata d'ossigeno per i cittadini: riapre l'Aurelia a doppio senso di circolazione (FOTO E VIDEO)

Ore 18.55. A Celle le auto sono tornate a percorrere l'Aurelia a doppio senso di circolazione.

Proprio in questi minuti gli operai di Anas hanno concluso le operazioni di asfaltatura del tratto che era stato chiuso per i lavori di adeguamento idraulico del rio S. Brigida proprio nel giorno dell'omonima festa della santa.

Nel pomeriggio erano iniziate le operazioni di tracciamento della segnaletica verticale e orizzontale ed sono stati posizionati i new jersey che comporranno così la corsia che dividerà proprio la statale dal restante cantiere che rimarrà per la messa in sicurezza delle abitazioni che hanno subito dei cedimenti e per il quale i proprietari hanno dato vita ad un contenzioso in Tribunale a Savona contro Anas.

I tanto "odiati" semafori verranno così coperti per poi essere riutilizzati a settembre per concludere definitivamente entro novembre le opere di adeguamento idraulico del rio Santa Brigida con l’ultimo posizionamento degli scatolari.

Questa mattina il sindaco Caterina Mordeglia ha svolto un sopralluogo sul cantiere e aveva parlato con i tecnici dopo lo sfogo sul suo profilo Facebook in merito alla mancata riapertura già in mattinata e l'annuncio di qualche giorno fa dell'assessore regionale Giacomo Giampedrone.

"Mi auguro di ricevere il cronoprogramma di settembre per capire come funzionerà il cantiere per la messa in sicurezza del rio. Speriamo che oggi che è il 23, Santa Brigida tra l'altro, questa cosa si riesca ad adoperare, l'impegno di Anas c'è tutto" aveva spiegato la prima cittadina cellese.

Nel frattempo comunque i cittadini dopo mesi e mesi possono così tirare un sospiro di sollievo.

