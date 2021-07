Mobility Day, una trentina in piazza a Genova a chiedere l'applicazione del piano straordinario sui trasporti (foto e video)

Una trentina i partecipanti al 'Mobility Day' di questa sera a Genova, dove, davanti la prefettura, si sono ritrovati i rappresentanti delle categorie che hanno organizzato la manifestazione, iniziata già questa mattina a Borghetto Santo Spirito.







Al termine del presidio, a cui hanno partecipato anche il vice presidente del consiglio regionalee i consiglieri(Lega),(Cambiamo) e(Lista Sansa), una delegazione dei manifestanti sarà ricevuta dal prefetto, a cui consegneranno la lettera indirizzata al ministro delle infrastrutture, il quale domani sarà in video conferenza con il presidente della Regionee l'assessore regionale ai trasporti- si legge nella lettera -

Infine per quanto attiene le opere infrastrutturali si richiede un coordinamento che eviti decisioni come quelle di chiudere la tratta A10 mentre sono in corso lavori sulla linea ferroviaria dell'area interessata che di fatto provocherà l'isolamento di intere vallate liguri-piemontesi dai collegamenti con Genova.

Starà a lei Signor Ministro valutare l'opportunità di periodici incontri con i rappresentanti dei cittadini consumatori e lavoratori oltre che con le istituzioni locali e regionali per rendere dialogante e coerente l'attività delle grandi opere di cui abbisogna il territorio per altro previste nel PNRR e in atti di Governo".

PROMUOVONO

Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Casa del Consumatore, Codacons, Federconsumatori, Lega Consumatori, Sportello del Consumatore, Comitato Utenti Trenitalia del Ponente, Comitato Pendolari Genova - Milano, Comitato Difesa Trasporti Valli Stura e Orba, Comitato pendolari Sarzana-Val di Magra.

ADERISCONO

Luca Maestripieri - Segretario Generale CISL Liguria, Raffaella Paita - Presidente Commissione Trasporti, Camera dei Deputati – Italia Viva, Luca Garibaldi - Consigliere Regionale PD, Regione Liguria, Roberto Bagnasco - Deputato di Forza Italia, Fulvia Veirana - Segretario generale CGIL Liguria, Laura Andrei - Segretario generale FILT Liguria, Fabio Tosi - Consigliere Regionale M5S, Regione Liguria, Roberto Cassinelli - Deputato di Forza Italia, Mattia Crucioli - Senatore di L’alternativa c'è - Lista del Popolo per la Costituzione, Stefano Balleari - Consigliere Regionale Fratelli d’Italia, Regione Liguria, Mario Ghini - Segretario Generale UIL Genova e Liguria, Giovanni Berrino - Assessore ai Trasporti Regione Liguria, Giancarlo Canepa - Sindaco di Borghetto Santo Spirito, Sara Foscolo – Deputata Lega Nord, Manuela Gagliardi – Deputata Coraggio Italia, Luca Pastorino – Deputato di LEU, Stefano Anzalone - Consigliere Delegato della Città Metropolitana, Consigliere Regionale Cambiamo! Regione Liguria, Brunello Brunetto - Consigliere Regionale Lega, Regione Liguria, Alessio Piana – Consigliere Regionale Lega, Regione Liguria, Selena Candia – Consigliere Regionale Sansa Presidente, Regione Liguria, Enrico Ioculano - Consigliere Regionale PD, Regione Liguria, Renato Dacquino - Sindaco di Borgio Verezzi, Luigi Pignocca - Sindaco di Loano, Marco Melgrati - Sindaco di Alassio, Luigi De Vincenzi - Sindaco di Pietra Ligure, Carlo Scrivano - Direttore Unione Provinciale Albergatori di Savona, Vincenzo Bertino - Presidente Confcommercio Savona, Franco Fenoglio - Presidente UPPI Savona, Davide Michelini - Vice Presidente – Confagricoltura Savona, Coldiretti Savona, Paolo Forzano - Presidente Comitato Casello Albamare, Giordano Luigi - Vice Sindaco di Ceriale, Franco Stalla – Presidente Comitati territoriali di Albenga, Simona Sacone - Presidente Tpl Savona, Roberto Arboscello - Consigliere Regionale PD, Regione Liguria, Daniela Menini - Consigliera Regionale Liguria Cambiamo!, Regione Liguria, Roberto Centi - Consigliere Regionale Sansa Presidente, Regione Liguria, Armando Sanna – Vice Presidente Consiglio Regionale Regione Liguria, Ferruccio Sansa - Consigliere Regionale Sansa Presidente, Regione Liguria, Sandro Garibaldi - Consigliere Regionale Lega, Regione Liguria, Stefano Mai - Consigliere Regionale Lega, Regione Liguria.