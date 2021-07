Non ce l'ha fatta l’escursionista ligure precipitato sulla cima Fremamorta

Non ce l’ha fatta l’escursionista che nel primo pomeriggio di oggi (lunedì 26 luglio) è stato soccorso dopo essere precipitato dalla cresta Nord della cima Fremamorta, vetta a 2.700 metri sul livello del mare sopra la stazione di Terme di Valdieri, in Alta Valle Gesso.



L’uomo, un cinquantenne ligure, stava salendo con un compagno verso la cima quando, per cause da accertare, è scivolato ed è caduto per alcuni metri. Il compagno ha dato l'allarme e immediatamente sono intervenuti il Servizio Elisoccorso del 118 coi tecnici del Soccorso Alpino di Cuneo, mentre l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco ha poi garantito supporto per il recupero delle squadre in quota.



L'escursionista è stato trasportato con l’eliambulanza al Dea del "Santa Croce" di Cuneo, ma le condizioni sono apparse immediatamente molto gravi, tanto che vani sono risultati i tentativi dei medici di strapparlo alla morte. L’uomo si è spento poco dopo l’arrivo in ospedale.