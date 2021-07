Ceriale, lutto e sgomento per scomparsa di Michele Vallarino. Il sindaco Romano: "Era un amico, una tragedia per tutti noi"

La notizia è piombata come un fulmine a ciel sereno nell’estate cerialese, dove Michele Vallarino era molto conosciuto e non solo per la sua lunga attività in Comune. Il sindaco di Ceriale Luigi Romano ha espresso cordoglio e commozione: “Quando succedono certe cose è difficile commentare - le parole del primo cittadino - Non posso che porre le mie più sentite condoglianze alla famiglia di Michele, a nome di tutta l’amministrazione comunale”.