Il benessere dei nostri pet dipende soprattutto da un'alimentazione biologica

Il benessere di cani e gatti dipende principalmente dal regime alimentare, in quanto è proprio dall'impiego di ingredienti biologici, sani e bilanciati che si possono ottenere notevoli vantaggi per la loro salute psico-fisica.



I mangimi solitamente si dividono in due categorie:

• completi, che sono alimenti in grado di soddisfare tutte le necessità nutritive dell'animale;

• complementari, che vengono utilizzati essenzialmente come integrazione dietetica.



Entrambe queste categorie si confermano la scelta ideale per i pet quando la loro formulazione comprende elementi di elevata qualità, privi di additivi e insaporitori, dosati in modo equilibrato e preparati con tecnologie rispettose dei processi di biocompatibilità.

Come riconoscere un alimento bio per cani e gatti

Cani è gatti sono animali fondamentalmente carnivori, una caratteristica del loro organismo ben evidente dal tipo di dentatura di cui sono forniti: pertanto nella loro dieta le proteine di origine animale devono rappresentare una netta maggioranza.



A seconda della percentuale di acqua contenuta nei mangimi, di solito si distinguono:

• cibi secchi, con un contenuto di acqua inferiore al 14%;

• cibi semiumidi, con un contenuto di acqua compreso tra 14% e 34%;

• cibi umidi, con un contenuto di acqua superiore a 34%.



Questa distinzione ha un valore non soltanto di appetibilità, ma anche di assimilabilità, dato che alcuni animali digeriscono meglio alimenti non troppo secchi.



Oltre alle proteine, che normalmente hanno un quantitativo del 25-30%, nei mangimi bio è importante che siano presenti anche altri componenti, come fibre (utili per regolarizzare l'alvo intestinale), grassi insaturi (per migliorare l'aspetto del mantello) e carboidrati (per fornire adeguata energia di pronto intervento). Gli alimenti meglio assimilati dagli animali sono caratterizzati da un'elevata biocompatibilità con l'apparato digerente, che varia a seconda di costituzione fisica, età, stile di vita e stato di salute dell'esemplare.



I più riforniti pet shop offrono l'opportunità di visionare varie marche di alimenti naturali per animali domestici, con la garanzia che i loro ingredienti rispondono a ottimi standard qualitativi. Materie prime fresche, selezionate e provenienti da allevamenti bio e derivanti da filiere super controllate, metodi di preparazione a basse temperature e finalizzati a evitare dannosi processi di denaturazione delle vitamine e degli oligo-elementi sono alcune delle caratteristiche di tutti i mangimi disponibili presso Nature pet shop.



Si tratta di un portale specializzato nella vendita di alimenti bio per cani e gatti, che da anni si è conquistato un sempre maggiore apprezzamento da parte dei consumatori, anche per i metodi di spedizione, sempre precisi e puntuali, per le eccezionali offerte speciali continuamente proposte agli utenti e per un'assistenza completa e competente, derivante da consulenze di veterinari nutrizionisti che fanno parte dello staff.

Composizione dei cibi bio per cani e gatti

I mangimi bio che si possono acquistare presso Natural Pet Shop vengono realizzati con ingredienti per uso umano (human grade), che garantiscono un'ottima tollerabilità e un sapore eccellente, ideale anche per i palati più esigenti.



I componenti di origine animale che si trovano in simili alimenti possono essere classificati in varie categorie, e cioè:

• carne o pesce fresco, che costituiscono una notevole percentuale proteica e che possono subire procedimenti di cottura a basse temperature oppure di essiccatura;

• carne o pesce disidratato, che subiscono un preventivo procedimento di eliminazione della componente acquosa;

• acidi grassi insaturi, come omega 3 e omega 6, elementi indispensabili per contrastare lo stress ossidativo delle cellule, ritardando il loro invecchiamento;

• carboidrati complessi, la cui assimilazione fornisce notevoli quantitativi di energia di pronto intervento;

• fibre, che servono per aiutare la regolarità dell'alvo intestinale;

• frutta e verdura, che, grazie alle notevoli concentrazioni di vitamine e minerali, consentono un regolare svolgimento delle reazioni metaboliche.

Fattori che incidono sulla scelta del cibo per pet

Sono numerosi i fattori che possono influenzare il regime nutritivo di un animale, e tra questi: la costituzione (che corrisponde al peso e alla conformazione fisica), l'età, lo stile di vita (più o meno attivo) e lo stato di salute. Un cucciolo deve nutrirsi con cibi ben bilanciati, per assicurare uno sviluppo armonioso del suo apparato osteo-articolare; un esemplare adulto deve assumere adeguate concentrazioni di proteine, in grado di sopperire alle sue attività fisiche piuttosto intense.



Un cane anziano, spesso affetto da disturbi alle cartilagini, deve utilizzare mangimi complementari e ricchi di integratori; un animale sterilizzato oppure in sovrappeso deve nutrirsi con mangimi light.

Bisogna inoltre tenere presente la notevole incidenza delle intolleranze alimentari che affliggono molti pet e che richiedono programmi nutritivi personalizzati a base di mangimi ipoallergenici.



Cani affetti da disturbi cronici, tra cui diabete, insufficienza renale o epatica e patologie cardio-vascolari, traggono senza dubbio vantaggi considerevoli nutrendosi con mangimi bio formulati con ingredienti naturali, dato che il loro metabolismo è molto più vulnerabile e delicato.