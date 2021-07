"Alla scoperta della nostra parrocchia": visite guidate a Varigotti

In occasione della Festa Patronale di San Lorenzo, la Parrocchia di Varigotti, in sinergia con l'Associazione Amici di San Lorenzo anche quest'anno ha organizzato un ricco programma. Oltre al fitto programma religioso, la novità di quest'anno è l'introduzione di due appuntamenti culturali fissati per i giorni sabato 7 e domenica 8 agosto alla sera.

L'iniziativa, intitolata: "Alla scoperta della nostra Parrocchia" prevede due visite guidate a due delle più importanti realtà Varigottesi: la chiesa di San Lorenzo Vecchio e la Parrocchia. L'obiettivo di questi appuntamenti è quello di sollecitare residenti e turisti alla scoperta e alla conoscenza del ricco patrimonio storico e culturale del paese, purtroppo non sempre valorizzato come si dovrebbe.

In particolare la chiesa di San Lorenzo Vecchio, rappresenta la prima testimonianza di fede cristiana della zona e data la sua posizione strategica, dominava sull'antico porto bizantino costruito all'interno della famosa Baia dei Saraceni. La chiesa sede dei Monaci di Lerins prima, e Parrocchia di Varigotti dopo, rimase fino a fine 500 l'edificio di culto più importante. A causa, poi della crescita dell'abitato ad ovest di Capo Varigotti, venne costruita per volontà dei Varigottesi l'attuale Parrocchia, a pochi passi dal mare, a metà del rettilineo.

L'edificio, costruito inglobandone uno precedente, rispecchia l'arte barocca ligure. Al suo interno sono presenti alcuni dipinti di rilievo, oltre ad alcune opere importanti provenienti dalla chiesa antica. Una di queste opere è sicuramente il Polittico di San Lorenzo, datato 1584, portato, a causa della pessima situazione in cui versava, ad un profondo lavoro di restauro la scorsa primavera. L'opera tra le più antiche esposte della Diocesi di Savona-Noli, rappresenta solo una minima parte del patrimonio storico e culturale presente: un patrimonio che dobbiamo tutelare e tramandare affinché non venga perduto.