Savona, Chiara Francini presenta "Le querce non fanno limoni" a "Parole ubikate in mare"

Martedì 15 luglio alle ore 21:15, in Piazza Sisto IV a Savona, si terrà un incontro dedicato a Chiara Francini e al suo romanzo Le querce non fanno limoni (Rizzoli), con la partecipazione di Renata Barberis e Lorenzo Caviglia. L’evento, a ingresso gratuito, è organizzato dalla Libreria Ubik nell’ambito di “Parole ubikate in mare”.

Le querce non fanno limoni è un romanzo che si muove tra storia e riflessione sull’esistenza, interrogandosi profondamente su cosa significhi resistere: alla ingiustizia, al disincanto, al dolore e al tempo. Chiara Francini racconta questa storia con una scrittura che coniuga cultura e umanità, accogliendo ogni personaggio come se fosse una storia vera da proteggere, perché, come suggerisce il libro, una vita felice è quella che ha combattuto.

Il romanzo è epico, intimo e corale, e attraversa cinquant’anni di storia italiana, dalla Seconda guerra mondiale fino agli anni di piombo. Al centro c’è Delia, ex partigiana, una donna indimenticabile che affronta la guerra, l’amore e la perdita costruendo, pietra su pietra e voce dopo voce, un luogo simbolico e reale: il Cantuccio, uno spazio di condivisione, speranza e memoria. Intorno a lei ruotano personaggi vividi e intrecciati come in un arazzo, con voci, dialetti, cicatrici e sogni, che raccontano una storia di Resistenza, passioni, famiglie disgregate e ricomposte, lotte che lasciano segni ma anche la forza di andare avanti.

Ambientato tra Firenze e Campi Bisenzio, il romanzo dà forma alla grande Storia con la “S” maiuscola — con episodi come le torture a Villa Triste, la Liberazione, la strage di piazza Fontana e le contraddizioni della sinistra extraparlamentare — ma lo fa filtrandola attraverso la quotidianità, i gesti semplici, i silenzi, le pentole sul fuoco e le parole non dette. Ogni pagina è attraversata da una lingua viva che alterna lirismo e parlato popolare, capace di cantare, piangere e resistere. Si tratta di un libro sull’eredità — politica, affettiva, ideologica — e sul modo in cui la memoria si trasmette, si nasconde e si rivela, sul coraggio di non farsi sopraffare dal passato ma di comprenderlo per poter andare avanti.

Chiara Francini è un’attrice e scrittrice toscana, nota per aver recitato in numerosi film di successo come Miracolo a Sant’Anna, Martin Eden, Una moglie bellissima, Maschi contro femmine e molti altri, oltre a essere protagonista in serie TV, teatro e come conduttrice televisiva (tra cui il Festival di Sanremo 2023). Ha ricevuto numerosi premi ai festival del cinema di Venezia e Roma. Nel 2024 debutterà su Rai con il suo spettacolo Forte e Chiara. Come scrittrice, ha pubblicato diversi romanzi, iniziando con Non parlare con la bocca piena, a cui sono seguiti Mia madre non lo deve sapere, Un anno felice, Il cielo stellato fa le fusa e Forte e Chiara.