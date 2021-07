Vigili del Fuoco, il nucleo SAPR nazionale in supporto alla Sardegna (FOTO)

I Vigili del Fuoco sono pronti a tutto e sono sempre operativi anche a livello nazionale, lo testimonia il loro sistema che si basa sul continuo aiuto e supporto.

Una dimostrazione? In data 27 luglio è stato attivato dal Centro Operativo Nazionale il Nucleo SAPR (sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) nazionale per recarsi in Sardegna in missione operativa. Si è optato per il trasferimento degli aeromobili e dei piloti mediante l'elicottero appartenente sempre al corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in particolare l'elicottero Drago AW139.

Il personale specializzato è così decollato da Ciampino per recarsi ad Oristano dove si inizieranno, con l'ausilio dei droni, le operazioni di rilievo post incendio sul territorio sardo.