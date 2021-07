Funivie, Olivieri: "Attenzione alla salvaguardia dell'infrastruttura e alle ricadute sulla viabilità"

Anche la Provincia di Savona ha partecipato questo pomeriggio all'incontro in video conferenza convocato da Regione Liguria relativo alla situazione della filiera rinfuse e della società Funivie SpA per il cui rilancio è stato presentato un progetto da parte di Cgil Cisl e Uil Savona.

In particolare è stata ribadita e confermata la necessità di portare a concretizzazione una soluzione per la tutela dei lavoratori, della struttura e dell'intero comparto che ad oggi portano ricadute negative su tutto il territorio interessato.

"Abbiamo evidenziato la necessità veramente di concretizzare una soluzione - ha spiegato il presidente dell'ente, Pierangelo Olivieri, in una nota - sia sotto il profilo della tutela di interesse della struttura, storica e che cento anni fa partiva in anticipo su quella che era la visione 'green' e sostenibile degli spostamenti, la tutela dei lavoratori e le ricadute negative su tutto il comparto infrastrutturale, quello viario in particolare, soprattutto la SP 29 'del Colle di Cadibona'".