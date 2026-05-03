Roberto Vannacci arriva ad Albissola, incontro su sicurezza e immigrazione

Si terrà mercoledì 13 maggio alle ore 16.30 presso il Soleluna Village un incontro pubblico con il generale Roberto Vannacci, promosso dal comitato “Futuro Nazionale – Savona 2.0”. L’appuntamento, a ingresso su prenotazione, sarà dedicato ai temi della sicurezza e della gestione dei flussi migratori, questioni al centro del dibattito politico sia a livello locale che nazionale.

L’iniziativa si propone come un momento di confronto diretto tra cittadini e una delle figure più discusse della scena politica degli ultimi mesi. Vannacci interverrà illustrando le proprie posizioni e proposte in materia di controllo del territorio, tutela dell’ordine pubblico e politiche di rimpatrio, temi che continuano a generare un forte dibattito nell’opinione pubblica.

Parallelamente all’evento, si rafforza anche la struttura territoriale del movimento nella provincia di Savona. In diverse realtà locali stanno nascendo nuovi circoli e comitati legati a Futuro Nazionale, con l’obiettivo di consolidare la presenza sul territorio e favorire l’organizzazione di iniziative politiche e di confronto.

A Pietra Ligure, ad esempio, il capogruppo di minoranza Mario Carrara ha annunciato l’adesione al movimento, dando vita al comitato cittadino e assumendone il ruolo di referente. Un passaggio che segna l’avvio di una nuova fase di attività politica sul territorio pietrese.

Anche a Varazze è stato costituito un nuovo punto di riferimento locale: il referente cittadino sarà Daniele De Felice, già consigliere del gruppo misto ed ex esponente di Fratelli d’Italia, eletto in maggioranza con la lista “Essere Varazze”. L’iniziativa ha già suscitato reazioni nel dibattito politico locale, contribuendo ad alimentare il confronto attorno alla presenza del movimento nei comuni della provincia.

L’insieme di queste adesioni e la nascita dei diversi circoli territoriali si inseriscono in un percorso di radicamento che punta a strutturare la presenza di “Futuro Nazionale” nell’area savonese, ampliando progressivamente la rete di contatti e iniziative sul territorio.



