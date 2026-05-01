Bucci: "Il lavoro è dignità e futuro", il messaggio per il Primo Maggio

"Il Primo Maggio è il giorno in cui riconosciamo il valore del lavoro: quello che tiene insieme la nostra comunità e ne determina il futuro. La Liguria cresce grazie all’impegno quotidiano di migliaia di persone, nelle imprese, nei porti, nella sanità, nei servizi e nel turismo. È lì che si costruiscono sviluppo, innovazione e qualità della vita. Un grazie sincero a chi oggi è al lavoro per garantire servizi essenziali", prosegue, "spesso lontano dai riflettori ma sempre fondamentale. Non dimentichiamo chi un lavoro lo cerca: il nostro impegno è creare opportunità concrete, perché il lavoro è dignità, autonomia e futuro".

Lo scrive il presidente Bucci sui suoi profili social.

"C’è poi un punto su cui non si può arretrare: la sicurezza sul lavoro", aggiunge. "Non è un tema tra gli altri, ma una priorità assoluta. Servono investimenti, controlli rigorosi e una cultura diffusa della prevenzione. Su questo la Regione Liguria continuerà a fare la propria parte con serietà e concretezza".

"A chi oggi si prende una pausa", conclude Bucci, "l’augurio di una giornata serena, magari riscoprendo le bellezze della nostra Liguria. Buona Festa dei Lavoratori".