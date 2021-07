Arte e pedagogia si mischiano in riva al mare a Finale col teatro per i più piccoli

Così, sostituendo le parole con le note di una fisarmonica, lasciando il campo sgombero da dialoghi parlati e riempiendo l'atmosfera fresca della spiaggia in estate di una espressiva gestualità, si possono coinvolgere anche i più piccoli e farli appassionare al teatro attraverso un'esperienza sensoriale inedita.

E' questo il frutto dell'importante lavoro non solo artistico ma anche pedagogico, messo letteralmente in scena l'allestimento con la riduzione della trama dell'opera "Elisir" di Gaetano Donizzetti, portata in scena grazie al progetto "Opera Education" di Aslico (Teatro Sociale di Como) a Finale, in due rappresentazioni per bambini con addirittura una primissima volta nella cittadina rivierasca dedicata esclusivamente ai piccoli dai 0 ai 3 anni.

Incantare e coinvolgere i piccoli, fino agli 8 anni ma specialmente i piccolissimi, è toccato all'attrice di origini finalesi Sara Zanobbio accompagnata dal fisarmonicista Paolo Camporesi.