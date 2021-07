Vaccini, Toti: “Oltre 7mila dosi somministrate nelle open night questa settimana”

“Questa settimana si è chiusa con oltre 7mila vaccini somministrati durante le open night organizzate nei diversi hub del territorio”. Lo comunica il presidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Giovanni Toti facendo il punto sulla situazione coronavirus e vaccini nella nostra regione.

“Si tratta ancora una volta di numeri rilevanti – prosegue Toti - che testimoniano come questa formula sia una soluzione importante per proseguire nella campagna vaccinale e mettere in sicurezza nel più breve tempo possibile il maggior numero di persone: è questa l’unica via per tornare alla normalità e prepararci a un autunno che deve essere diverso da quello del 2020”.



Dei 7111 vaccini somministrati nelle open night organizzate sul territorio questa settimana, 4978 sono prime dosi e 2133 seconde. Nell’ultima open night, organizzata ieri, nella Asl5 sono state somministrate 408 dosi (308 prime e 100 seconde dosi), nella Asl4 400 dosi (305 prime e 95 seconde dosi) e nella Asl3, alla Fiera del Mare, 1137 (401 prime e 736 seconde dosi).

“Complessivamente – aggiunge Toti - dall’inizio della campagna vaccinale in Liguria sono state somministrare 1.723.348 dosi di vaccino, di cui 737.207 seconde dosi, e più di 12mila nelle ultime 24 ore”.