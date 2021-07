Masterplan del Sistema Portuale Savonese, consigliere Arboscello: "Pilastro per il rilancio economico"

"Ieri ho partecipato come rappresentante regionale del territorio savonese e come vicepresidente della Commissione attività produttive in Regione Liguria alla sottoscrizione Masterplan del Sistema Portuale Savonese".

Queste le parole del consigliere regionale del Pd Roberto Arboscello dopo la firma all'accordo di ieri avvenuto in Provincia a Savona.

"La pianificazione delle opere infrastrutturali di maggior rilievo per lo sviluppo del Sistema portuale e dell’economia portuale, logistica e dei servizi connessi, rappresenta un pilastro importante per il rilancio di tutta la Provincia di Savona. Negli anni, già da Sindaco di Bergeggi, ho lavorato molto alla realizzazione di questo documento, frutto di confronto e tavoli con le parti sociali e collaborazione tra istituzioni diverse. Il documento definisce obiettivi comuni, strumenti per realizzarli, risorse" prosegue Arboscello.

"Ora è compito della Politica, delle istituzioni e di tutti i soggetti coinvolti monitorare e stimolare affinché sia rispettati tempi e investimenti previsti. Questo traguardo è un risultato, seppur importante, intermedio, al quale bisogna dare seguito con immediate attività concrete, per rendere tangibile il beneficio a tutta la cittadinanza" conclude il consigliere dem.