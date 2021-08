A Cisano Sul Neva il “D’Res Duo” e il gruppo “Ginez e il Bulbo della Ventola” per la rassegna “Musica in piazza 2021”

D’Res Duo” (Valentina Vanini, voce, e Lorenzo Munari alla fisarmonica) in scena martedì 3 agosto

Sarà una serata del tutto particolare quella di martedì 3 agosto, inserita nella ormai nota rassegna “Musica in Piazza 2021”, organizzata dal comune di Cisano sul Neva, per il secondo anno consecutivo. Un evento nato lo scorso anno, a sostegno delle attività di ristorazione del paese, fortemente penalizzate dal Covid e che, grazie alla concessione del suolo pubblico gratuito da parte del Comune che ha trasformato piazza Gollo in un grande ristorante all’aperto, si è rivelato un successo, contribuendo a promuovere uno dei paesi più vivaci dal punto di vista turistico del comprensorio.

Un evento che, quest’anno, ha preso il via con un’anteprima, a giugno, in occasione del “Festival Internazionale della Musica” e che l’amministrazione Niero ha voluto sostenere, investendo importanti risorse, raddoppiando così le serate che, quest’anno, sono complessivamente ventuno, in programma tutti i martedì e giovedì, fino al 9 settembre, a partire dalle ore 20.30.

“Nero come il tango, Rosso come Milva” è il titolo della proposta musicale del “D’Res Duo” con Valentina Vanini, voce e Lorenzo Munari alla fisarmonica in programma martedì 3 agosto. Il duo proporrà brani di Astor Piazzolla, Kurt Weill ed Edith Piaf.

Munari, fisarmonicista, bandoneonista e compositore ha registrato un CD live con brani del compositore argentino per il Lions Club di Reggio Emilia, inaugurando la rassegna musicale bolognese “Corti, chiese e cortili”, cimentandosi al bandoneon. Valentina Vanini si è esibita a numerosi Festival tra cui il “Festival Verdi 2010”, “Festival Puccini” nel 2009 con il famoso pianista finlandese Folke Graesbeck.

Ha collaborato con i solisti del San Carlo di Napoli, l’Orchestra Nuova Cameristica di Milano, al Premio del Teatro Magenta con la Direzione Artistica del Direttore del Coro della Scala di Milano. Nel 2015 ha cantato per il Papa. Ha interpretato il ruolo di Fenena nel Nabucco di Verdi e Mamma Lucia e Lola in Cavalleria Rusticana di Mascagni. Attualmente docente di Canto Moderno per il Music Academy di Reggio Emilia.

Giovedì 5 agosto, un altro gradito ritorno, a Cisano, per il gruppo “Ginez e il Bulbo della Ventola” un nome che evoca suggestioni inafferrabili, un viaggio nei suoni caldi e avvolgenti che caratterizzano la band. Ginez alla chitarra e voce, Daniele Duchini al basso, Roberto Ascoli alla batteria e Fabio Pollono alla chitarra solista danno prova di un’intensa ricerca e creazione di quel repertorio ormai consolidato che contraddistingue il gruppo ligure. Sicuramente vicini alla musica d’autore, ma con una verve molto personale che, trasmessa nell’esecuzione dei loro brani, ne rende difficile la categorizzazione.

Nel 2017 pubblicano l’album “...Canzoni, bottiglie e altre battaglie”, lavoro che esprime la direzione del tutto personale intrapresa dalla band, seguito nel 2019, dal più intimo e introspettivo “L’ultima cena”. Alla fine del 2019 subentra, al posto di Fabio Pollono, il chitarrista Aliano De Franceschi. Nel 2020 entra nel gruppo il quinto elemento, Mario Cau che già collaborò in passato con la band. La band ha partecipato a diverse manifestazioni tra cui il “Rockantina Contest” e il “Giovani Musicisti Contest” di Beinasco, conquistando per entrambi la vittoria e ha calcato palchi importanti come quello del “Tenco Ascolta” e del Festival “Su la testa”.