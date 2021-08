Borghetto S. Spirito, ruba il defibrillatore posizionato in corso Europa: 25enne denunciato dai carabinieri

I carabinieri di Borghetto Santo Spirito hanno denunciato un marocchino di 25 anni che, sabato mattina, ha rubato un defibrillatore posizionato in corso Europa.

I militari in servizio di pattuglia sono stati avvisati da un commerciante che ha notato il cittadino straniero mentre forzava l’armadio contenente il prezioso strumento per poi impossessarsene e fuggire. Immediato sul posto è stato l'intervento della pattuglia della stazione borghettina che, insieme ad altri militari del reparto, ha iniziato le ricerche del ladro. L’uomo è stato poi individuato e bloccato mentre si allontanava con in mano il dispositivo medico.

Lo straniero è stato denunciato per furto, mentre il defibrillatore recuperato è stato riconsegnato al sindaco di Borghetto Santo Spirito che ha ringraziato i carabinieri per l’attività svolta.