Finale Ligure, il Giusto Franco Trio ai Chiostri di Santa Caterina il 4 agosto

Nella cornice dei Chiostri di Santa Caterina a Finalborgo il quarto appuntamento della rassegna musicale organizzata dall’Accademia Musicale del Finale: mercoledì 4 Agosto alle ore 21,15 sarà protagonista il Giusto Franco Trio.

Il Maestro Franco Giusto è un artista eclettico: le sue radici sono classiche essendo diplomato in pianoforte e composizione al Conservatorio Paganini di Genova, ma con questo Trio si esprime ottimamente in chiave jazz con arrangiamenti in versione swingata.

Il Maestro Franco Giusto al pianoforte sarà accompagnato dai docenti dell’Accademia Musicale: il M. Marco Canavese alla batteria, il M. Dino Cerruti al contrabbasso e il M. Fabio Tessiore al sax. Verranno eseguite celeberrime composizioni classiche ( Liszt, Mozart, Brahms, Beethoven, Chopin ) interpretate in versione jazz insieme a brani originali di composizione del maestro stesso.

Nella sua lunga carriera il Maestro Giusto Franco ha inciso dischi per la RAI e le sue opere sono state adottate in numerose scuole musicali. Docente di vari Istituti musicali ha ricevuto nel 2015 un prestigioso riconoscimento dall’Accademia Musicale di Genova.

La serata ha ingresso libero ma contingentato nel rispetto della normativa anti-covid19.