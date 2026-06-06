Finale, stop alla svolta vietata: installati i dissuasori all’intersezione tra "ponte di ferro" e Sp490

Punta a ridurre il rischio in uno dei punti più pericolosi della sua viabilità, a causa dell’imprudenza degli automobilisti, il Comune di Finale Ligure. Sono stati infatti collocati nuovi dissuasori all’intersezione tra la strada proveniente dal "ponte di ferro" e la Sp 490 del Melogno, snodo da tempo considerato particolarmente delicato.

L’intervento si aggiunge alla segnaletica verticale e orizzontale già presente in zona, a volte completamente ignorati dagli automobilisti, con l’obiettivo di impedire la svolta vietata immediatamente verso l’Aurelia, manovra che in più occasioni ha creato situazioni di pericolo per auto e soprattutto motociclisti in transito.

Nella zona, infatti, sono diversi gli incidenti verificatisi nel corso del tempo, l’ultimo dei quali risale ad appena un paio di settimane fa. Episodi che hanno riportato l’attenzione sulla necessità di rafforzare le misure di sicurezza in un’intersezione dove il mancato rispetto della segnaletica può avere conseguenze significative.

Con l’installazione dei dissuasori, la svolta vietata dovrebbe risultare più difficile da effettuare, rendendo più chiara e vincolante la disciplina del traffico. L’obiettivo è ridurre il rischio di nuovi sinistri e migliorare la sicurezza complessiva in un tratto molto frequentato della viabilità finalese.