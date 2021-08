Vaccini, Toti: “Più del 50% della popolazione ha completato il ciclo, in settimana somministreremo la milionesima dose”

“In Liguria più del 50% della popolazione totale ha completato il ciclo vaccinale (756.827) e in settimana arriveremo a somministrare la milionesima dose”.

Queste le dichiarazioni del presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti sull’andamento della campagna vaccinale in Liguria: “Mettere in sicurezza il maggior numero di persone e raggiungere l’immunità di gregge è l’unica strada per tornare alla normalità e per recuperare la nostra libertà. Sono convinto che il nuovo Hub alla Sala Chiamata della Compagnia Unica del Porto, operativo già da oggi, saprà raccogliere l’importante eredità della Fiera, aiutandoci nella spinta finale per sconfiggere definitivamente il virus, così come lo farà il Teatro della Gioventù, attivo da venerdì prossimo”.

“Gli ospedalizzati sono aumentati di una unità nonostante il virus continui a circolare - ha terminato Toti - e questo grazie alla campagna vaccinale. Un segnale che ci dice che siamo sulla strada giusta”.