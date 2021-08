Principio di incendio boschivo a Bergeggi, in località Natte, nei pressi del cimitero, subito domato dai vigili del fuoco e da una squadra di volontari AIB intervenuti prontamente.

Secondo quanto riferito, le fiamme sono divampate per cause ancora ignote in via di accertamento, senza mettere in pericolo persone.

Ancora in corso le operazioni di bonifica.