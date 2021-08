Albenga, Miss Albenga Summer da viale Pontelungo a piazza Tortora. Gli organizzatori: “Spostamento necessario per garantire il rispetto delle normative anti-Covid”

Ad Albenga, bellezze in passerella in piazza Enzo Tortora domenica 8 agosto alle 21,30 per l’elezione di “Miss Albenga Summer”.

“Storicamente l’elezione di 'Miss Albenga Summer' si svolge in viale Pontelungo – spiegano gli organizzatori Angelo Pallaro, Mario Rossello e Massimo Enrico - ma per questa edizione abbiamo dovuto spostare l’evento in altra sede, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia. Ci spiace molto, non si tratta di una decisione degli organizzatori, ma dell’imprescindibile rispetto le normative e i decreti vigenti per il contenimento del Covid, che sarebbe impossibile poter garantire in viale Pontelungo. Torneremo alla sede storica, dove è nata e cresciuto il concorso di bellezza estivo. È una promessa”.

La reginetta della serata andrà a rappresentare la Liguria alla finale nazionale di “Miss Blumare” che si svolgerà durante una crociera nel Mediterraneo dal 17 al 24 ottobre a bordo della MSC Seashore.

Miss Blumare è i primo concorso di bellezza nazionale la cui finale si svolge a bordo di una nave da crociera MSC.