"Gli Armonici della Serenissima", ad Albenga spazio al concerto del trio veneziano

L'Associazione Vallinmusica, in collaborazione con il Comune di Albenga, sabato 7 agosto alle ore 21,15 nella Cattedrale S. Michele di Albenga, presenterà un concerto del trio veneziano "Gli Armonici della Serenissima".

Giovanna Dissera Bragadin contralto, Francesca Scaini soprano e Luigino Favot organo, celebreranno i 1600 anni della fondazione di Venezia (si dice essere stata fondata, infatti, il 25 marzo 421, giorno dell'Annunciazione).

La musica è stata da sempre nel cuore di Venezia e le musiche che verranno eseguite nel concerto di sabato sono legate alle vite artistiche e private dei musicisti che hanno composto e suonato in città. Musiche di rappresentanza, lodi ai grandi condottieri e a Maria, che sempre ha protetto la città da peste e guerre.

È prossima, inoltre, la festa dell'Assunta, per cui si ascolteranno due versioni della Salve Regina, di Vivaldi e di Bertoni, un prezioso salmo a 2 voci che intervalla le composizioni per organo di Lucchesi, Valeri, Grazioli e Galuppi che hanno il senso della solennità e della gioia che si espande per valli e rii, e profumano degli incensi delle chiese e della cipria delle splendide Dame veneziane. Sono musiche " per un dì di festa".