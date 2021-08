Oltre mille partecipanti per "Orientamenti Summer 2021". Cavo: "Ragazzi e famiglie hanno percepito il messaggio"

Quasi mille tra bambini e ragazzi presenti nelle cinque tappe. E' più che soddisfacente il bilancio dell'edizione 2021 di Orientamenti Summer che, nel mese di luglio, ha proposto in tutta la Liguria ben 44 laboratori e 340 incontri formativi.

"Quest'anno abbiamo allargato l'esperienza estiva di Orientamenti a tutta la Regione toccando le quattro città capoluogo e Chiavari. La risposta del territorio è arrivata - sottolinea l'assessore alla formazione di Regione Liguria Ilaria Cavo - 'React', il messaggio che abbiamo portato in giro per la Liguria, è stato colto in tutte le sue forme. I ragazzi e le loro famiglie hanno reagito e hanno manifestato la voglia di essere protagonisti mettendosi in discussione, comprendendo le proprie attitudini e partecipando ad attività utili a scegliere il percorso formativo più idoneo”.

In tutte le tappe sono stati proposti test di orientamento sia per gli studenti delle scuole medie che per quelli delle superiori, esperimenti finalizzati alla conoscenza delle materie stem (scienza, tecnica, ingegneria, matematica), laboratori per cimentarsi in diversi mestieri e un gioco di ruolo proposto dall’Università di Genova sulla scelta dei percorsi di studio dopo il diploma.

I testimonial di Orientamenti React, da Albert Einstein a Bruce Lee e Rita Levi Montalcini, continueranno ad essere compagni di viaggio di questa edizione 2021 fino al tradizionale appuntamento con il salone Orientamenti di novembre.