Manifestazione regionale del SAP: "Sicurezza di poliziotti e cittadini a forte rischio"

"Per ripristinare la sicurezza dei cittadini e dei Poliziotti, il SAP della Liguria ha manifestato il giorno 5 agosto, con un volantinaggio davanti alle Prefetture delle quattro province, per sensibilizzare le Autorità competenti sul problema della grave carenza degli organici della Polizia di Stato. Durante la manifestazione una delegazione composta dal Segretario Provinciale Roberto Frumento e da due Vice Segretari Vaira e Bianchi, è stata ricevuta dal Capo di Gabinetto della Prefettura di Savona in rappresentanza del sig. Prefetto. Durante il lungo colloquio, è stata rappresentata la situazione di grave criticità in cui versa la Polizia di Stato relativamente agli organici". Così, attraverso una nota stampa, la segreteria provinciale del Sindacato Autonomo Polizia.

"Il forte disagio che si ripercuote sui colleghi è frutto di una carenza ormai evidente, la Polizia Stradale ha visto la chiusura del Distaccamento di Finale Ligure, rimasto aperto fin ora grazie alle battaglie del SAP fin dal 2016, mentre la provincia arranca in modo sempre più evidente anche solo per coprire i turni sulla viabilità ordinaria, con un itinerario che va da Varazze ad Andora, compresa la Val Bormida, i servizi particolari e la rilevazione degli incidenti - prosegue la nota - l’attuale dotazione organica è fortemente deficitaria, sia in riferimento all’organigramma del 1989 che all’odierno; la gestione delle criticità legate proprio alla grave situazione in cui versa l’autostrada Ligure, sovraccarica fortemente le poche pattuglie rimaste nel tentativo di assicurare la minima tutela agli utenti. La Liguria dopo la caduta del Ponte Morandi sarebbe dovuta essere destinataria di maggiore attenzione in termini di organico della Polizia, una rete viaria unica nel panorama italiano che è interessata da cantieri, e molto stretta e priva di corsia di emergenza, la quale risulta spesso teatro di blocchi e colonne di auto che restano in coda per ore".

"La Polizia Ferroviaria a Savona rappresenta la massima criticità in provincia: mancano almeno 9 colleghi solo per garantire la copertura minima dei turni, su di un organico di età comunque elevata. Considerando il traffico ferroviario ligure attanagliato da ciclici problemi sulla linea e dalla ripresa del traffico dei cosiddetti turisti del mare o del fine settimana, il tutto assume contorni sicuramente preoccupanti. Per finire la Polizia di Frontiera Marittima: che per assicurare i servizi di prevenzione al traghetto per Tangeri era costretta ad impiegare i pochi colleghi con turni in deroga rispetto a quelli previsti, operare diversi cambi turno ed utilizzare lo straordinario".

"La Questura di Savona, destinataria di alcuni trasferimenti, perderà moltissimi colleghi che andranno in pensione, e difficilmente potranno essere reintegrati se non con un’oculata politica di ripianamento, non certo a breve. Infine il Commissariato di Alassio, che insiste su un territorio particolarmente turistico, che triplicava la presenza in estate e che poggia l’attività di prevenzione su di una sola volante per turno. Età elevata ed esiguità di personale sono purtroppo ben presenti anche in quell’ufficio. Il sig. Capo di Gabinetto dopo aver preso atto di tutte le riflessioni fatte e spesso condivise, ha assicurato che la nota sindacale con la quale si rivendicavano queste criticità sarebbe stata inoltrata alla Segreteria del Ministro degli Interni per sensibilizzare la necessità di un intervento immediato, e la necessità di rivedere al più presto il piano di ripartizione delle unità di rinforzo anche nella nostra Provincia" concludono infine dalla segreteria provinciale del Sap.