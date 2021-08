Come investire in Borsa senza rischi

Investire è di per sé un’attività che comporta dei rischi, ma ci sono molti accorgimenti che possono arginare tali problematiche. Da alcuni anni è stato collaudato il trading online, un sistema che permette di entrare nei mercati borsistici in modo veloce e semplice, tramite l’ausilio di un broker che fa da tramite, tra voi e la borsa.

Di piattaforme per il trading online ce ne sono moltissime, circa 242, alcune hanno la sede in Italia e altre no, alcune utilizzano prevalentemente i CFD e altre anche investimenti differenti. Tra le varie caratteristiche che un broker può avere la piu importante è caratterizzata dalla sicurezza, scegliete solo piattaforme serie e conformi ai regolamenti europei.

Dopo questa anticipazione, entriamo nel vivo del come giocare in borsa senza rischi.

Quali sono il vantaggi di investire in borsa?

Se state pensando di iniziare ad investire in borsa, certamente vorrete conoscere quali sono i vantaggi e anche i rischi, per iniziare soffermiamoci sui vantaggi.

Investire in borsa in modo autonomo può portare buoni risultati e un accrescimento del proprio capiate, inoltre investire tramite il trading online è di per sé semplice e lo si può fare ovunque. Anche se ormai sono milioni le persone che hanno deciso di investire in questo modo è necessario sottolineare l’importanza di fare trading online in modo professionale acquisendo delle competenze specifiche.

Fare trading sui mercati borsistici è molto interessante perché potrete decidere di investire in molteplici asset, come i seguenti:

Trading sulle Azioni;

Trading sulle Criptovalute;

Trading sugli Indici;

Trading sulle Materie prime;

Trading sul Forex;

Trading sugli ETF.

Inoltre con il trading online non ci sono limiti, il trading è sempre alla vostra portata, dato che è possibile investire anche dal proprio Smartphone.

Per riassumere:

Il trading online e il giocare in borsa è un settore interessante, il quale può portare ad ottenere buoni introiti. Certamente la fortuna non basta, ma è necessario essere esperti e tenaci.

Di seguito i rischi che si possono incontrare iniziando questa attività

Alcuni dei rischi di questa attività

Dove ci sono i vantaggi ci sono sempre gli svantaggi, questa è una legge universale. Il trading, abbiamo verificato che permette di giocare in borsa in modo economico e veloce, ma se non eseguito nel migliore dei modi può anche portare alla rovina economica.

I principali rischi in cui ci si può imbattere sono legati alla volatilità del mercato, dai cambiamenti di trend alla possibilità di voler investire sempre di più. Ebbene sì la componente psicologica in questo settore ha un grande peso.

Un’altra problematica del trading CFD e del giocare in borsa è la possibile decrescita di un titolo dove avete investito, ecco perché è molto importante attivare le funzioni di Stop dal nome Stop Loss e Take profit. Questi due comandi presenti nella stragrande maggioranza dei brokers vi permettono di bloccare le posizioni aperte in precedenza.

Per cui nel trading online ci sono sia i vantaggi che gli svantaggi, ma tutto ruota anche intorno alla scelta del broker, di seguito alcune delucidazioni.

Come scegliere un broker di trading

Per cercare e trovare un broker di trading online ci sono alcuni punti da seguire, come ad esempio quello di prendere in considerazione solo piattaforme che siano autorizzate dalla CySEC, FCA, BaFin, SEC ecc, questo perché è facile imbattersi in brokers che non sono regolamentati e perciò ben poco attendibili.

Un altro fattore è quello di verificare in primo luogo che il broker scelto abbia gli asset su cui volete investire, può capitare di iscriversi ad una piattaforma di trading e poi in un secondo momento scoprire che non abbia nella sua offerta le criptovalute o un altro asset.

Tra gli aspetti da prendere in considerazione vogliamo porre l’attenzione sul Conto Demo.

Il conto demo è fondamentale per conoscere sia i mercati, il trading che la piattaforma, il tutto in modo gratuito. Inoltre con la sola registrazione al conto demo potrete consultare in modo totalmente gratuito la sezione formazione presente sui brokers. Attraverso la sezione formazione potrete conoscere questo complesso settore e non farvi trovare impreparati quando deciderete di passare al conto reale.

Il conto reale o anche chiamato conto deposito oppure conto Live è il ponte verso il trading vero e proprio. Per accedervi di norma le piattaforme richiedono di caricare i propri documenti e un deposito iniziale, questo varia da brokers a brokers, può partire da 10€ fino a 1000€ e anche di più.

Per concludere in trading è un settore da non prendere con leggerezza, dove ci sono gli investimenti è necessario essere ben preparati e seri, ora non vi rimane che trovare la piattaforma giusta per voi.