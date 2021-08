Alta pressione africana in spolvero: in arrivo una settimana di clima afoso

Una robusta alta pressione di matrice nordafricana, associato ad aria molto calda anche nei bassi strati, la farà da padrone sul Mediterraneo centrale.

Questa struttura sembra in grado di mantenersi in posizione stabile per svariati giorni con un aumento della stabilità e temperature in generale aumento, e caldo anche intenso con punte di 37°C in pianura.

Ecco quindi, un nuovo mutamento in questa estate, dalle due velocità, con episodi intensi di maltempo, inframezzati da scaldate anomale.

Su questo campeggia il denominatore comune di una siccità che da strisciante sta assumendo caratteristiche preoccupanti. Eppure è piovuto a luglio. Purtroppo come direbbero i nostri vecchi quelle non sono state piogge “buone” per la terra, per il raccolto ma hanno contribuito a fare maggiori danni con l’impeto del rovescio temporalesco associato ad una pioggia battente , o alla forza distruttiva del chicco di grandine.

Quindi in soldoni non basta che piova, deve farlo nel modo giusto di modo che l’acqua possa penetrare il terreno e renderlo umido e non fessurarlo con una lama dirompente d’acqua. E che dire dei nevai ormai inesistenti, vero serbatoio durante le stagioni calde?

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione.

Da oggi, lunedì 9, a giovedì 12 agosto cielo sereno o poco nuvoloso il mattino, con qualche annuvolamento pomeridiano. Termometro in progressivo aumento con picco del caldo giovedì e venerdì e afa intensa. Le minime in pianura saranno intorno ai 19-23°C e le massime sui 31-36°C. Al mare minime intorno ai 19-23°C con massime leggermente inferiori sui 30-34°C. Venti in entrambi i casi deboli a regime di brezza.

Da venerdì 13 agosto annuvolamenti irregolari il pomeriggio a ridosso dei rilievi con qualche possibile piovasco.

