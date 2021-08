Albissola, servizio di vigilanza notturna nei week end di agosto: lotta ai fenomeni di degrado e attenzione agli assembramenti

Da venerdì 6 agosto ad Albissola Marina è partito il servizio notturno di controllo e vigilanza con il fine di contrastare i fenomeni di degrado ed il monitoraggio degli assembramenti in spazi pubblici.

Secondo il progetto predisposto dall’assessorato alla sicurezza urbana coordinato dal nuovo Comandante Tozzi insieme all’assessore Luigi Silvestro, la Polizia Municipale torna in servizio anche di notte dalle ore 21.00 fino alle ore 3.00 in tutti i venerdì e sabato di Agosto.

Pertanto fino a fine agosto nelle serate di venerdì e sabato sono impegnati Due agenti della Polizia Locale per coprire le chiamate e gli interventi per tutte le materie di loro competenza: dai controlli sulla viabilità a quelli nei locali pubblici fino all’infortunistica stradale.

In sintesi il progetto prevede che la Polizia locale assicurerà servizi serali notturni nelle notti di: venerdì 6 agosto; sabato 7 agosto; venerdì 13 agosto; sabato 14 agosto; venerdì 20 agosto; sabato 21 agosto; venerdì 27 agosto; sabato 28 agosto.

Il progetto è finalizzato, oltre allo svolgimento di tutte le materie di loro competenza, in particolare a: effettuazione di servizi/interventi nelle zone di maggiore aggregazione al fine di evitare fenomeni di degrado urbano (atti di vandalismo a arredi urbani, al patrimonio pubblico e privato, abbandono di residui di consumazioni in loco, etc.); servizi finalizzati a garantire il diritto alla quiete e del riposo delle persone, nel rispetto dei Regolamenti comunali in materia (attività rumorose); servizi di vigilanza in occasione di manifestazioni serali/notturne, sulla permanenza all'esterno dei locali al fine di prevenire situazioni di disturbo alla quiete e verifica del rispetto delle misure/prescrizioni anti-contagio Covid 19.

Le domeniche di agosto invece, il turno serale è affidato esclusivamente ad un operatore privato specializzato nel campo della vigilanza, che è operativo dalle ore 23.00 fino alle ore 3.00. Anche in questo caso sono previsti in servizio 2 operatori, che seguiranno alcuni percorsi prestabiliti e concordati con il comando della Polizia Municipale (ma variabili ogni domenica). Gli operatori della vigilanza privata possono monitorare il territorio e le aree più sensibili, segnalare alle forze dell’ordine eventuali problemi o situazioni di criticità.

"Nel servizio dei giorni scorsi sono stati effettuati da parte della nostra Polizia Municipale, numerosi interventi e accertate violazioni, tra le quali l’esplosione illecita di fuochi d’artificio sul lungomare per la quale si è proceduto a sanzionare gli autori ai sensi della normativa vigente ed ad un altro stabilimento balneare è stato sanzionato per violazione norme Covid; in questo caso anche con diffida di sospensione dell’attività da un minimo di 5 ad un massimo di 30 giorni in caso di reiterazione di futuri comportamenti non conformi" spiega l’assessore Luigi Silvestro .

"Ricordo inoltre che sul nostro territorio comunale sono attive oltre 50 telecamere (tutte funzionanti) e che ad esempio questa rete di video sorveglianza ci ha permesso di individuare e pertanto sanzionare e chiedere il risarcimento danni al titolare del veicolo che ha recentemente danneggiato la nuova ringhiera di Piazza Rossello" conclude infine Silvestro.