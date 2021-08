Albenga, blitz in una falegnameria abbandonata: hashish e degrado, espulse quattro persone

Lo scorso 9 agosto il personale della Polizia di Stato di Alassio, impegnato in attività di contrasto all'immigrazione clandestina, ha effettuato una verifica presso una struttura in stato di abbandono situata ad Albenga, in regione Vadino Superiore. Si è trattato di una ex falegnameria, ormai in disuso da tempo, all'interno della quale si presumeva potessero nascondersi alcuni soggetti sprovvisti di documenti.

All'interno dello stabile (malsano e fatiscente con precarie condizioni igieniche) sono state sorprese, accampate, quattro persone tutte sprovviste di passaporto e di titolo di soggiorno: uno dei tre, in seguito identificato, nel tentativo di sottrarsi al controllo di polizia ha opposto resistenza. All'interno del magazzino, nella disponibilità dei soggetti, sono state inoltre rinvenute tre biciclette nuove di tipo mountain-bike poi sequestrate dalle forze dell'ordine.

In seguito, le quattro persone sono state condotte presso gli Uffici di Polizia al fine di procedere alla loro identificazione: poiché risultate clandestine, è stato loro notificato il provvedimento di espulsione e l'Ordine del Questore di abbandonare il territorio nazionale.

Con l'ausilio del Gruppo Cinofilo dei carabinieri di Villanova d'Albenga e con la collaborazione del comando di Polizia Municipale di Albenga, è stata inoltre effettuata una perquisizione nella zona interessata e, nella circostanza, è stato rinvenuto e sequestrato un panetto di 40 grammi di presunta sostanza stupefacente (tipo hashish).

I soggetti, ritenuti responsabili in concorso tra loro, dei reati di invasione di terreni e di fabbricati, danneggiamento, incauto acquisto, mancata esibizione del passaporto e del titolo di soggiorno, oltraggio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, sono stati segnalati alla competente autorità giudiziaria.