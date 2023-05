Ucraina: la storia di Iryna, un figlio al fronte e la speranza di tornare a casa

E di Kamianets-Podilskyi una città a Sud-Ovest del Paese dove c'è uno splendido castello con con nove torri, costruito nel XVI secolo. Ha cercato di resistere poi, tre settimane fa la decisione di partire e di lasciare la sua città, con i bombardamenti russi che non davano tregua. «Ho un'amica che sta ad Altare - spiega Iryna - e così sono venuta qui. Ho viaggiato in autobus. I bombardamenti sulla mia città sono iniziati del 24 febbraio del 2022, in tutta la regione. Poi arrivavano ogni tanto, ma tre settimane fa sono ripresi in modo pesante. Non ci aspettavamo l'invasione dell'Ucraina. Fino all'ultimo pensavamo che la Russia lo dicesse solo per spaventarci. Ma poi è successo. Ringrazio gli italiani che ci hanno accolti e ci stanno aiutando».