Savona, parcheggio a Parco Doria mai aperto: "Dov'è il collaudo?" (FOTO)

«E' assurdo che un parcheggio da una ventina di posti auto non sia mai stato aperto perché mancherebbe il collaudo». Il consigliere comunale di opposizione Maurizio Scaramuzza (Lega) solleva la questione del parcheggio di Parco Doria, a Savona.

I lavori dell'area sono terminati da circa due anni e il parcheggio avrebbe dovuto essere ad uso pubblico di residenti e savonese mentre una parte, aperta e utilizzata, è riservata ai vicini edifici, compreso quello della Sisal.

Gli anni di inutilizzo del parcheggio hanno però lasciato il segno. Negli stalli sono nate erbacce di ogni tipo, compreso in quello che dovrebbe essere lo spazio riservato ai disabili.

«Con la fame di parcheggi che c'è in zona - conclude Scaramuzza- non è accettabile una cosa simile. Tempo fa avevo chiesto spiegazioni agli uffici del Comune e mi è stato detto che il parcheggio non può ancora essere utilizzato perché non è stato fatto il collaudo. Intanto il degrado dell'area avanza».