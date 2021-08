Borghetto S. Spirito: il 13 agosto Simona Briozzo trio in "Sing e Swing"

Il Cinema Vittoria, magnifica arena estiva, tra le più longeve dell'intera regione e giardino nel cuore del Centro storico, venerdì 13 agosto alle ore 21.30, sarà la cornice speciale del viaggio musicale in perfetto stile anni '40 e alla maniera dei grandi artisti italo-americani, standards di jazz e swing, "Sing e Swing".

Un acquarello musicale ritratto in maniera acustica con sensibilità ed eleganza dalla voce armoniosa ed intensa di Simona Briozzo, accompagnata da Marco Cravero alla chitarra acustica, con la collaborazione di Federico Fugassa.

Ridaranno vita ad uno swing tutto da ascoltare e avvolgeranno il pubblico in un'atmosfera d'altri tempi, come nell'era dello swing quando le grandi orchestre si esibivano in locali colmi di appassionati ballerini.

Si esibiranno in un repertorio che contagerà la platea con i mitici classici di, Duke Ellington, Fred Buscaglione, Natalino Otto, Giovanni D'Anzi, Francesco Gorni Kramer e molti altri.

Simona Briozzo ha iniziato in giovane età gli studi pianistici e successivamente si è dedicata al canto sotto la guida dei soprani Silvana Silvano e Cristina Zanni. Ha frequentato il Conservatorio Niccolò Paganini di Genova e l'Accademia Musicale Cilea Ferrato di Savona. Si dedica all'insegnamento vocale nella fascia infantile e collabora con realtà scolastiche, cori e orchestre del savonese.

Marco Cravero, Chitarrista di lunga esperienza, versatile, sia in elettrico che in acustico, attivo su vari fronti, a livello di attività concertistica, studio di registrazione, arrangiamento e didattica. Ha collaborato con grandi nomi della musica italiana quali Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Giorgio Faletti, Ivana Spagna, Maurizio Vandelli, New Trolls, Vittorio De Scalzi, Roberto Tiranti, Marcello Murru, Ginger Leigh (Austin —Texas), Elena Roggero ed altri.

Federico Fugassa, polistrumentista che arriva dal pop- funk e dal jazz, ha collaborato con diversi cantautori sia in studio, sia in situazioni live.

L'appuntamento musicale sarà ad ingresso gratuito, ma occorrerà obbligatoriamente prenotare ed essere in possesso del green-pass.

L'iniziativa avverrà nel rispetto del protocollo anti Covid-19, redatto dal Comune di Borghetto Santo Spirito, per le iniziative organizzate all'interno del Cinema Arena Vittoria.