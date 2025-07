Due talenti loanesi inaugurano il "MusicOpera Festival": a Boissano il debutto della rassegna con un grande concerto di musica sacra

Sarà un debutto di straordinaria intensità quello del "MusicOpera Festival", rassegna internazionale dedicata alla musica colta, che inaugura la sua prima edizione proprio nel cuore dell’entroterra ligure, nella suggestiva chiesa di Santa Maria Maddalena di Boissano.

Ad aprire la stagione estiva sarà il concerto di musica sacra intitolato "Miserere Mariae Magdalenae", un omaggio musicale alla figura della Maddalena, che vedrà protagonisti due voci eccellenti del panorama lirico loanese: il soprano Melissa Briozzo, fondatrice e presidente dell’associazione "MusicOperArtist", e il tenore Mattia Pelosi, entrambi artisti di respiro internazionale, impegnati in una carriera ricca di successi in Italia e all’estero.

Con loro, all’organo, la raffinata interprete Maestra Tiziana Zunino, per un programma che intreccia bellezza spirituale, arte sacra e grande musica, in un contesto unico per fascino e acustica.

La serata sarà presentata dal Maestro Andrea Elena, co-direttore artistico del Festival e tenore di fama internazionale, da anni promotore della cultura musicale sul territorio ligure.

Organizzato da "MusicOperArtist "in collaborazione con l’associazione culturale Musicale Nardini, l’evento è realizzato con il sostegno del Comune di Boissano, della pro loco Boissano APS e della Fondazione De Mari, partner attenti alla valorizzazione culturale del territorio.

Il "MusicOpera Festival" nasce con l’obiettivo di rendere la grande musica accessibile a tutti, portando opere, concerti e progetti multidisciplinari in luoghi di pregio storico e naturalistico del Ponente Ligure. Ogni appuntamento è pensato come un’esperienza immersiva che unisce arte, spiritualità e paesaggio, con un’attenzione particolare alla promozione dei talenti locali e alla sinergia tra cultura e territorio.

L’appuntamento è per martedì 22 luglio alle ore 21: un’occasione imperdibile per vivere la musica come emozione e condivisione, nella cornice incantata di uno dei borghi più autentici della Liguria. Ingresso libero fino a esaurimento posti.